При ДТП на трассе в Ростовской области один погиб, двое пострадали



Двое пострадали, один погиб в результате ДТП в Ростовской области. Авария произошла на трассе Котельниково-Песчанокопское 29 сентября около 16:30.



По предварительной информации, 48-летний автомобилист за рулём «Лада Калина» не справился с управлением. Он врезался в «Тойота Королла» под управлением 69-летнего водителя. Удар оказался довольно сильным, обе машины получили серьёзные механические повреждения.



К сожалению, в результате ДТП водитель «Лады» погиб на месте.



- Травмы получили водитель «Тойоты» и 29-летняя пассажирка отечественного авто, - добавили в отделе пропаганды УГИДД России по Ростовской области.



На месте работали сотрудники Сальского поисково-спасательного отряда. По факту происшествия проводится проверка.