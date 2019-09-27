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При ДТП на трассе в Ростовской области один погиб, двое пострадали

При ДТП на трассе в Ростовской области один погиб, двое пострадали
Двое пострадали, один погиб в результате ДТП в Ростовской области. Авария произошла на трассе Котельниково-Песчанокопское 29 сентября около 16:30.

По предварительной информации, 48-летний автомобилист за рулём «Лада Калина» не справился с управлением. Он врезался в «Тойота Королла» под управлением 69-летнего водителя. Удар оказался довольно сильным, обе машины получили серьёзные механические повреждения.

К сожалению, в результате ДТП водитель «Лады» погиб на месте.

- Травмы получили водитель «Тойоты» и 29-летняя пассажирка отечественного авто, - добавили в отделе пропаганды УГИДД России по Ростовской области.

На месте работали сотрудники Сальского поисково-спасательного отряда. По факту происшествия проводится проверка.

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