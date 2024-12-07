Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростовской области погибла бабушка при пожаре из-за непотушенных свечей

В Ростовской области погибла бабушка при пожаре из-за непотушенных свечей
В Ростовской области в Каменске-Шахтинском пенсионерка погибла при пожаре из-за непотушенных свечей. Происшествие случилось утром 7 декабря на улице Астаховской, 95.

Женщина зажгла в квартире свечи и лампады. По данным ведомства, спустя время огонь перекинулся на воспламеняющиеся вещи. Вскоре в квартире начался пожар. Дым увидели соседи. После попыток достучаться до хозяйки они вызвали на место пожарных. К сожалению, бабушка надышалась едким запахом дыма и скончалась на месте.

Прибывшие пожарные нашли в квартире погибшую 86-летнюю женщину и сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.