В Ростовской области погибла бабушка при пожаре из-за непотушенных свечей

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

В Ростовской области в Каменске-Шахтинском пенсионерка погибла при пожаре из-за непотушенных свечей. Происшествие случилось утром 7 декабря на улице Астаховской, 95.Женщина зажгла в квартире свечи и лампады. По данным ведомства, спустя время огонь перекинулся на воспламеняющиеся вещи. Вскоре в квартире начался пожар. Дым увидели соседи. После попыток достучаться до хозяйки они вызвали на место пожарных. К сожалению, бабушка надышалась едким запахом дыма и скончалась на месте.Прибывшие пожарные нашли в квартире погибшую 86-летнюю женщину и сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.