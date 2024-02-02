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В Азове бабушка погибла при пожаре из-за сына-курильщика

В Азове бабушка погибла при пожаре из-за сына-курильщика
В Азове пожилая женщина скончалась при пожаре из-за непотушенной сигареты сына. ЧП произошло на улице Кирова в ночь на 2 февраля.

По предварительным данным, 62-летний мужчина курил в постели. Вскоре он заснул, не потушив сигарету. Проснулся он от едкого запаха. Мужчина попытался разбудить спящую мать и сам выбежал на улицу. На место происшествия вызвали пожарных и скорую помощь. Специалисты потушили пожар примерно через час. К сожалению, спасти пожилую женщину не удалось, несколько глотков едкого дыма оказались для нее смертельны. Пенсионерка скончалась в карете скорой помощи.

- Пожар был ликвидирован на площади 20 квадратных метров. К тушению привлекались 11 человек и 3 единицы техники, - сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.
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