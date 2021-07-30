В Ростовской области пенсионер погиб во время пожара в частном доме

В Ростовской области при пожаре в частном доме погиб 72-летний мужчина. Трагедия случилась после полуночи 1 августа в поселке Глубоком Каменского района.Один из домов, расположенных на улице Клары Цеткин, загорелся около 1:30. Пламя вскоре распространилось на десятки квадратных метров. Соседи, увидев пожар, вызвали спасателей.На место направили пять человек на двух спецмашинах. Огнеборцы потушили возгорание за полчаса. Когда они проверяли помещение, то обнаружили тело пенсионера. Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, 72-летний мужчина отравился дымом.Предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводки.