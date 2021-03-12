В Ростовской области 56-летний мужчина погиб при пожаре в собственном доме

В Ростовской области мужчина погиб во время пожара в частном доме. Происшествие случилось в городе Морозовске днем 14 марта.По предварительной информации, загорелся один из домов на улице Руднева. Огонь охватил десятки квадратных метров. Соседи, увидев клубы черного дыма, вызвали спасателей. Когда пожарные потушили пламя, в одной из комнат обнаружили тело хозяина дома.- В результате ЧП 56-летний мужчина отравился продуктами горения, - сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.Причиной пожара стало нарушение правил эксплуатации печи. Вероятно, огонь из печи перекинулся на мебель или пол.