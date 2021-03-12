В Ростовской области 56-летний мужчина погиб при пожаре в собственном доме
В Ростовской области мужчина погиб во время пожара в частном доме. Происшествие случилось в городе Морозовске днем 14 марта.
По предварительной информации, загорелся один из домов на улице Руднева. Огонь охватил десятки квадратных метров. Соседи, увидев клубы черного дыма, вызвали спасателей. Когда пожарные потушили пламя, в одной из комнат обнаружили тело хозяина дома.
- В результате ЧП 56-летний мужчина отравился продуктами горения, - сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.
Причиной пожара стало нарушение правил эксплуатации печи. Вероятно, огонь из печи перекинулся на мебель или пол.