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Житель села под Таганрогом погиб во время пожара в частном доме

Житель села под Таганрогом погиб во время пожара в частном доме
Под Таганрогом 54-летний мужчина погиб при пожаре в собственном доме. Трагедия случилась в селе Самарском Неклиновского района вечером 3 мая.

Возгорание произошло в одном из домов на улице Первомайской. Очевидцы вызвали спасателей, а соседи пытались самостоятельно потушить огонь.

- На место направили восемь человек личного состава и две пожарных машины, - прокомментировали в ГУ МЧС по Ростовской области.

Огнеборцы, потушив пламя, обнаружили тело 54-летнего хозяина дома. Мужчина не смог выбраться из жилища во время пожара.

Предварительной причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

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