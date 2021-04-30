Житель села под Таганрогом погиб во время пожара в частном доме

Под Таганрогом 54-летний мужчина погиб при пожаре в собственном доме. Трагедия случилась в селе Самарском Неклиновского района вечером 3 мая.Возгорание произошло в одном из домов на улице Первомайской. Очевидцы вызвали спасателей, а соседи пытались самостоятельно потушить огонь.- На место направили восемь человек личного состава и две пожарных машины, - прокомментировали в ГУ МЧС по Ростовской области.Огнеборцы, потушив пламя, обнаружили тело 54-летнего хозяина дома. Мужчина не смог выбраться из жилища во время пожара.Предварительной причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.