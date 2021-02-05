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На Дону при пожаре в частном доме погиб пенсионер

На Дону при пожаре в частном доме погиб пенсионер
В хуторе Новобессергеновка Неклиновского района Ростовской области произошла трагедия. 6 феврале около 21.00 при пожаре в одном из сельских домов погиб мужчина.

Одинокий пенсионер жил в этом домовладении. Судя по всему, возгорание произошло, когда он спал. В течение нескольких минут пламя распространилось по помещению, выбив окна. Соседи, увидев пожар, забили тревогу.

Пожарные потушили горящий дом примерно за полчаса. В одном из помещений они обнаружили тело 72-летнего жильца. Он погиб из-за отравления дымом.

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