На Дону при пожаре в частном доме погиб пенсионер

В хуторе Новобессергеновка Неклиновского района Ростовской области произошла трагедия. 6 феврале около 21.00 при пожаре в одном из сельских домов погиб мужчина.Одинокий пенсионер жил в этом домовладении. Судя по всему, возгорание произошло, когда он спал. В течение нескольких минут пламя распространилось по помещению, выбив окна. Соседи, увидев пожар, забили тревогу.Пожарные потушили горящий дом примерно за полчаса. В одном из помещений они обнаружили тело 72-летнего жильца. Он погиб из-за отравления дымом.