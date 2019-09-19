В Ростовской области вынесли приговор мужчине, избившему друга ногами



Миллеровский районный суд Ростовской области вынес приговор мужчине, избившему друга детства. Андрей Ч. получил два года лишения свободы условно.



Как позже сообщил сам потерпевший, он пошёл в магазин, чтобы купить домой продукты. После этого он прогулялся и сел на скамейку, чтобы выпить пива. Вскоре к нему подошёл Алексей, которого он знает с детства. Мужчины разговорились, через какое-то время между ними завязался конфликт. Андрей несколько раз ударил приятеля кулаками по лицу. Потерпевший стал убегать, но нападающий догнал его и продолжил колотить. Когда мужчина упал, злоумышленник около 20 раз ударил его ногами по голове. От полученных травм пострадавший потерял сознание, и Андрей скрылся.



Избитого обнаружили прохожие. Они позвонили в полицию и в скорую помощь. Там, придя в себя, мужчина рассказал о произошедшем. Он провёл в больнице несколько дней. Затем врачи заподозрили у него туберкулёз и хотели перевести его в другую палату. После этого пострадавший сбежал.



Андрея задержали правоохранители. В отношении него возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Приговором Миллеровского районного суда его признали виновным и приговорили к двум годам лишения свободы условно.