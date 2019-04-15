В Ростовской области осудили парня, из ревности к девушке убившего товарища



В городе Морозовске Ростовской области вынесли приговор молодому человеку, который из ревности к девушке убил товарища.



21 июля 2018 года приятели вместе выпивали. Во время застолья между ними завязалась ссора. Подсудимый обвинял друга в том, что тот не равнодушен к его девушке. Страсти накалялись, но развязавший скандал молодой человек уехал. На этом всё могло и закончиться, но вскоре парень вернулся и застал возлюбленную в объятьях товарища.



Ссора вспыхнула с новой силой. Разъярённый ревнивец схватил нож и беспощадно стал наносить удары. Позже эксперты насчитали на теле погибшего не менее 30 ножевых ранений, пишет DonDay. От полученных травм молодой человек скончался на месте происшествия.



В отношении парня было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».



На днях дело рассмотрел Морозовский районный суд. Обвиняемого приговорили к 9 годам и шести месяцам колонии строгого режима.