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В Ростовской области осудили парня, из ревности к девушке убившего товарища

В Ростовской области осудили парня, из ревности к девушке убившего товарища
В городе Морозовске Ростовской области вынесли приговор молодому человеку, который из ревности к девушке убил товарища.

21 июля 2018 года приятели вместе выпивали. Во время застолья между ними завязалась ссора. Подсудимый обвинял друга в том, что тот не равнодушен к его девушке. Страсти накалялись, но развязавший скандал молодой человек уехал. На этом всё могло и закончиться, но вскоре парень вернулся и застал возлюбленную в объятьях товарища.

Ссора вспыхнула с новой силой. Разъярённый ревнивец схватил нож и беспощадно стал наносить удары. Позже эксперты насчитали на теле погибшего не менее 30 ножевых ранений, пишет DonDay. От полученных травм молодой человек скончался на месте происшествия.

В отношении парня было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

На днях дело рассмотрел Морозовский районный суд. Обвиняемого приговорили к 9 годам и шести месяцам колонии строгого режима.

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