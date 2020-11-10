Один погиб, двое пострадали в ДТП с «перевертышем» в Ростовской области

В ДТП с «перевертышем» на трассе в Ростовской области пострадали два пассажира, и скончался водитель. Трагедия произошла вечером 11 ноября в Красносулинском районе.По предварительным данным, 25-летний водитель автомобиля «Крайслер Неон» направлялся в сторону Новошахтинска. На 21-м километре трассы Новошахтинск - Гуково он превысил безопасную скорость и не справился с управлением. Парень съехал с дороги и перевернулся.- В результате аварии 32-летний пассажир иномарки погиб на месте происшествия, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. - Остальные пассажиры - 33-летний и 52-летний мужчины - с травмами попали в больницу.