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Один погиб и двое пострадали в ДТП на трассе под Ростовом

Один погиб и двое пострадали в ДТП на трассе под Ростовом
Днем 5 марта на автодороге Ростов — Новошахтинск произошло смертельное ДТП. Авария случилась около 14:00.

На трассе столкнулись «Ауди А6» и «ВАЗ-2109». От удара обе машины выбросило с дороги. Автомобили получили серьезные повреждения.

В результате ДТП погиб 47-летний пассажир «девятки». Травмы получили еще два пассажира, 33 и 23 лет. Первый находился в салоне иномарки, а второй — в отечественном авто.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, после аварии пострадавших госпитализировали.
Фото: ГАИ РО
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