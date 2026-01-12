Новости
В Ростовской области объявили беспилотную опасность днем 12 января

В Ростовской области объявили беспилотную опасность днем 12 января. Сообщение от Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС поступило примерно в 14:30.

Спасатели рекомендовали жителям уйти с открытых участков улиц, зайти в помещения и отойти подальше от окон.

Ранее режим опасности БПЛА в регионе был введен в полночь 12 января. Отбой беспилотной опасности дали примерно к 9:00. Согласно данным Минобороны России, за этот период над Ростовской областью силы ПВО уничтожили 10 летательных аппаратов самолетного типа. Четыре из них зафиксировали ночью, а шесть - с 7:00 до 8:00.
Фото: РСЧС
