В Ростовской области «Ниву» с водителем расплющило в жестком ДТП

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

В Ростовской области водитель «Нивы» чудом выжил в расплющенной в ДТП машине. Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, авария произошла 5 июля около 13:00 в Аксайском районе.Этим днем мужчина за рулем КамАЗа ехал по трассе М-4 «Дон». Недалеко от поселка Красный Колос он не справился с управлением. Грузовик на полном ходу впечатал попутную Ниву» в пикап «Солерс». Тот по инерции врезался в «Волгу», она — в «Джак», который влетел в «Хендай Акцент». На дороге образовалась цепочка из шести машин, попавших в аварию.«Ниву» расплющило как консервную банку. Когда на место прибыли спасатели и достали 37-летнего мужчину, его сразу увезли на «скорой». По словам очевидцев, у него были открытые переломы — кости торчали из кожи.