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Двое детей пострадали в жестком ДТП на трассе в Ростовской области

Двое детей пострадали в жестком ДТП на трассе в Ростовской области
В Ростовской области в жестком ДТП пострадали двое детей. Авария случилась 2 июля в Белокалитвинском районе.

Около 18:00 пенсионер за рулем «Нивы» ехал по трассе Волгоград – Каменск-Шахтинский. Во время поворота в сторону поселка Сосны 70-летний водитель не уступил дорогу «Фольксвагену». Иномарка на полном ходу протаранила отечественное авто.

- В ДТП пострадал 8-летний пассажир «Нивы», а также 10-летняя девочка, которая сидела в салоне «Фольксвагена». Обоих детей доставили в больницу, - сообщили в донской Госавтоинспекции.

Информация о состоянии школьников устанавливается.
Фото: УГИБДД по Ростовской области
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