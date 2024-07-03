Двое детей пострадали в жестком ДТП на трассе в Ростовской области

Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Ростовской области в жестком ДТП пострадали двое детей. Авария случилась 2 июля в Белокалитвинском районе.Около 18:00 пенсионер за рулем «Нивы» ехал по трассе Волгоград – Каменск-Шахтинский. Во время поворота в сторону поселка Сосны 70-летний водитель не уступил дорогу «Фольксвагену». Иномарка на полном ходу протаранила отечественное авто.- В ДТП пострадал 8-летний пассажир «Нивы», а также 10-летняя девочка, которая сидела в салоне «Фольксвагена». Обоих детей доставили в больницу, - сообщили в донской Госавтоинспекции.Информация о состоянии школьников устанавливается.