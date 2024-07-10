В Ростовской области в ДТП пострадал 64-летний водитель ВАЗа

Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Ростовской области в ДТП пострадал 64-летний автомобилист. Авария произошла 10 июля в Белокалитвинском районе.Около 7:00 по трассе Волгоград - Каменск-Шахтинский - Луганск двигался 54-летний водитель «Митсубиси Лансер». По предварительным данным, он не уступил дорогу автомобилю «ВАЗ-21101», когда перестраивался с полосы разгона. В результате столкновения у отечественного автомобиля сильно пострадала передняя часть.В региональной Госавтоинспекции сообщили, что в аварии пострадал 64-летний мужчина за рулем ВАЗ.