На трассе Волгоград - Каменск в ДТП пострадал 55-летний водитель «Митсубиси»

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На автодороге Волгоград - Каменск-Шахтинский в ДТП пострадал 55-летний водитель «Митсубиси». Авария случилась днем 14 декабря в Советском районе.По предварительной информации, 48-летний водитель КамАЗа во время движения по мосту выехал на встречную полосу и врезался в «Митсубиси Паджеро Спорт» за рулем которого был 55-летний автомобилист.Как сообщили в ГУ МВД по Волгоградской области, в результате происшествия водитель иномарки пострадал и был доставлен в медучреждение.