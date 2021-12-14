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На трассе Волгоград - Каменск в ДТП пострадал 55-летний водитель «Митсубиси»

На трассе Волгоград - Каменск в ДТП пострадал 55-летний водитель «Митсубиси»
На автодороге Волгоград - Каменск-Шахтинский в ДТП пострадал 55-летний водитель «Митсубиси». Авария случилась днем 14 декабря в Советском районе.

По предварительной информации, 48-летний водитель КамАЗа во время движения по мосту выехал на встречную полосу и врезался в «Митсубиси Паджеро Спорт» за рулем которого был 55-летний автомобилист.

Как сообщили в ГУ МВД по Волгоградской области, в результате происшествия водитель иномарки пострадал и был доставлен в медучреждение.
Фото: prokopievsk.ru
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