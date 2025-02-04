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На въезде в поселок Ростовской области фура вылетела со скользкой дороги в кювет

На въезде в поселок Ростовской области фура вылетела со скользкой дороги в кювет
Ростовскую область буквально занесло снегом. Очевидцы сообщают, что на автомобиле передвигаться сейчас опасно.

На заснеженной дороге машину заносит. На въезде в поселок Красный Сулин в Ростовской области очевидцы заметили фуру, которая улетела прямо в кювет. Судя по кадрам, водитель в порядке.

Жителям рекомендуется быть предельно аккуратными и внимательными на скользкой дороге. Не стоит превышать скорость и совершать резких маневров.
Фото: соцсети
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