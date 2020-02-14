В Ростовской области легковушка слетела в кювет: пострадали двое



В Ростовской области два человека получили травмы в результате ДТП. Происшествие случилось около 8 часов 18 февраля в Семикаракорском районе.



По трассе Семикаракорск — Большая Мартыновка — Красноармейский ехал 51-летний мужчина на «ВАЗ-2109». По предварительным данным, он стал обгонять едущий впереди автомобиль. В этот момент на скользкой дороге машину стало заносить. Легковушка вылетела с трассы и оказалась в кювете.



- В результате ДТП пострадали 51-летний и 30-летний пассажиры, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.



Медики доставили их в больницу.