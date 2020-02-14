Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростовской области легковушка слетела в кювет: пострадали двое

В Ростовской области легковушка слетела в кювет: пострадали двое
В Ростовской области два человека получили травмы в результате ДТП. Происшествие случилось около 8 часов 18 февраля в Семикаракорском районе.

По трассе Семикаракорск — Большая Мартыновка — Красноармейский ехал 51-летний мужчина на «ВАЗ-2109». По предварительным данным, он стал обгонять едущий впереди автомобиль. В этот момент на скользкой дороге машину стало заносить. Легковушка вылетела с трассы и оказалась в кювете.

- В результате ДТП пострадали 51-летний и 30-летний пассажиры, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.

Медики доставили их в больницу.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.