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В Ростовской области водитель иномарки перелетел через трассу в кювет на скользкой дороге

В Ростовской области водитель иномарки перелетел через трассу в кювет на скользкой дороге
В Ростовской области водитель иномарки на скользкой дороге вылетел в кювет. Происшествие случилось днем 17 декабря на улице Прибрежной в Волгодонске.

Водитель на «Пежо-107» не справился с управлением на скользкой дороге. Машину сначала занесло, а после этого и вовсе выбросило в кювет. Шофер, к счастью, практически не пострадал. Помощь ему оказали на месте.

Автомобиль получил множественные повреждения. Вероятно, ремонт машины влетит владельцу в копеечку.

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