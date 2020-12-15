В Ростовской области водитель иномарки перелетел через трассу в кювет на скользкой дороге

В Ростовской области водитель иномарки на скользкой дороге вылетел в кювет. Происшествие случилось днем 17 декабря на улице Прибрежной в Волгодонске.Водитель на «Пежо-107» не справился с управлением на скользкой дороге. Машину сначала занесло, а после этого и вовсе выбросило в кювет. Шофер, к счастью, практически не пострадал. Помощь ему оказали на месте.Автомобиль получил множественные повреждения. Вероятно, ремонт машины влетит владельцу в копеечку.