В Ростовской области на большой площади горело сено

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В Сальском районе Ростовской области произошёл крупный пожар в сеннике. Инцидент случился в селе Кручёная Балка 27 июня. Примерно в 10:30 вспыхнула постройка в переулке Вишнёвом.Очевидцы сразу сообщили о ЧП в пожарную часть. На место направили шесть спасателей и две единицы техники. К моменту их прибытия пламя охватило площадь в 100 квадратных метров. На тушение ушло порядка 20 минут.Причины происшествия устанавливаются.