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В Ростовской области на большой площади горело сено

В Ростовской области на большой площади горело сено
Фото для иллюстрации: khersonline.net
В Сальском районе Ростовской области произошёл крупный пожар в сеннике. Инцидент случился в селе Кручёная Балка 27 июня. Примерно в 10:30 вспыхнула постройка в переулке Вишнёвом.

Очевидцы сразу сообщили о ЧП в пожарную часть. На место направили шесть спасателей и две единицы техники. К моменту их прибытия пламя охватило площадь в 100 квадратных метров. На тушение ушло порядка 20 минут.
- В результате пожара ни один человек не пострадал, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Причины происшествия устанавливаются.

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