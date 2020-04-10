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В Ростове-на-Дону на большой площади горел мусор

Мусор горел в Ростове-на-Дону. Загорание произошло на улице Пестеля около 17 часов 13 апреля. Пожар случился в районе дома № 4.

К моменту прибытия спасателей мусор горел на площади 50 квадратных метров. По данным пресс-службы ГУ МЧС по Ростовской области, на месте работали шесть человек личного состава и две единицы техники.

На тушение ушло около получаса. В результате ЧП никто не пострадал.

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