В Ростовской области мужчину подозревают в домогательстве к внучке своей сожительницы

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В Ростовской области 52-летнего мужчину подозревают в сексуальном домогательстве к девятилетней девочке. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера, совершенных в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста. Об этом сообщили в региональном СУ СКР.Мужчина находился в Азове, в квартире у своей знакомой. Женщина пустила его пожить у себя какое-то время и заодно присмотреть за своей внучкой. Инцидент случился 15 марта. Злоумышленник воспользовался тем, что дома никого нет, и стал приставать к ребенку. Он совершил в отношении девочки иные насильственные действия сексуального характера.Когда домой вернулась бабушка малышки, она ей все рассказала. Шокированная женщина сразу же обратилась в полицию с заявлением. Вскоре мужчину задержали.Если вину задержанного докажут в суде, ему грозит до 20 лет лишения свободы.