На Дону мужчину будут судить за надругательство над девятилетней девочкой

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В Ростовской области под суд пойдет 42-летний мужчина. Его подозревают в надругательстве над девятилетним ребенком. Об этом сообщили в региональном СУ СКР.В июле 2015 года мужчина жил в доме у своей знакомой в Обливском районе. На протяжении нескольких лет (предположительно по 2021 год) он издевался над падчерицей. Долгое время девочка молчала о том, что делает с ней мужчина. Она рассказала маме об извращениях только после того, когда она разошлась с отчимом. Шокированная женщина сразу же заявила в полицию на бывшего возлюбленного. Его задержали за пределами Ростовской области.На мужчину завели уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста. Злоумышленнику грозит до 20 лет лишения свободы.Дело уже передано в суд для рассмотрения по существу.