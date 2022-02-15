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На Дону мужчину будут судить за надругательство над девятилетней девочкой

На Дону мужчину будут судить за надругательство над девятилетней девочкой

В Ростовской области под суд пойдет 42-летний мужчина. Его подозревают в надругательстве над девятилетним ребенком. Об этом сообщили в региональном СУ СКР.

В июле 2015 года мужчина жил в доме у своей знакомой в Обливском районе. На протяжении нескольких лет (предположительно по 2021 год) он издевался над падчерицей. Долгое время девочка молчала о том, что делает с ней мужчина. Она рассказала маме об извращениях только после того, когда она разошлась с отчимом. Шокированная женщина сразу же заявила в полицию на бывшего возлюбленного. Его задержали за пределами Ростовской области.

На мужчину завели уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста. Злоумышленнику грозит до 20 лет лишения свободы.

Дело уже передано в суд для рассмотрения по существу.
Фото: Яндекс.Новости
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