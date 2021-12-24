На Дону будут судить пенсионера, домогавшегося внучки

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В Ростовской области перед судом предстанет 68-летний мужчина, обвиняемый в сексуальном домогательстве несовершеннолетней внучки. Об этом сообщает СУ СКР по Ростовской области.По версии следствия, в период с 2014 по 2021 годы пенсионер у себя дома, в Каменском районе, домогался внучки, которой еще не было 14 лет. Пользуясь отсутствием посторонних, он совершал в отношении нее иные действия сексуального характера. Малышка не понимала, что с ней делает дедушка, поэтому осознавать свои действия не могла.Когда девочка стала понимать, что дедушка силой заставляет ублажать его, она рассказала обо всем родным. Мужчину задержали и заключили под стражу. На него завели уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста». Ему грозит до 20 лет лишения свободы.