В Ростовской области пенсионер два года совершал сексуальное насилие над внучкой



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В Ростовской области 75-летний мужчина подозревается в сексуальном насилии над своей внучкой.



По версии следствия, житель Неклиновского район в течение двух лет, с 2017-го по 2019 год, совершал иные насильственные действия сексуального характера в отношении своей внучки. В 2017 году девочке было 11 лет. Как рассказали в следственном управлении Ростовской области, пенсионер и школьница проживали вместе в селе Троицкое.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера», - добавили в донском Следкоме.



В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства преступления. Подозреваемый помещен под стражу.