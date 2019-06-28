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В Ростове спасли мужчину, пытавшегося переплыть Дон

В Ростове спасли мужчину, пытавшегося переплыть Дон
Фото: Gtrk.tv
Жителя Ростова, пытавшегося переплыть Дон, пришлось доставать из воды спасателям.

На минувших выходных 40-летний ростовчанин предпринял попытку переплыть реку в районе Зелёного острова. Но мужчина не рассчитал свои силы и начал тонуть. Помощь вызвали очевидцы происшествия. Они позвонили в Службу–112.
- Спасатели Ростовского поисково-спасательного подразделения вскоре оказались на месте, - рассказали в Ростовской областной ПСС во внутренних водах и территориальном море. – Мужчину доставили на берег.

Оказавшись на суше, ростовчанин от медицинской помощи отказался.

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