В Ростове спасли мужчину, пытавшегося переплыть Дон



Фото: Gtrk.tv

Жителя Ростова, пытавшегося переплыть Дон, пришлось доставать из воды спасателям.



На минувших выходных 40-летний ростовчанин предпринял попытку переплыть реку в районе Зелёного острова. Но мужчина не рассчитал свои силы и начал тонуть. Помощь вызвали очевидцы происшествия. Они позвонили в Службу–112.

- Спасатели Ростовского поисково-спасательного подразделения вскоре оказались на месте, - рассказали в Ростовской областной ПСС во внутренних водах и территориальном море. – Мужчину доставили на берег.



Оказавшись на суше, ростовчанин от медицинской помощи отказался.