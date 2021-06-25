В Ростовской области мужчина убил свою пожилую супругу

В Ростовской области 55-летний мужчина убил свою пожилую жену. Поножовщина между пенсионерами случилась 27 июня.Супруги жили в Каменске-Шахтинском. По предварительным данным, одним злополучным днём между парой завязалась ссора. Повышенные тона перешли в крик, а после в руке когда-то любящего мужа блеснул нож.-Мужчина нанес своей 56-летней супруге удар кухонным ножом в шею. В результате полученного ранения потерпевшая скончалась на месте происшествия. - сообщают в СУ СКР по Ростовской области.Убитый горем и муками совести, предполагаемый преступник сам пришёл в отделение. Там он написал явку с повинной, сознавшись во всём содеянном. На данный момент решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.Фото: thesib.ru