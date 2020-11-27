В Ростове пенсионер застрелил сестру и ее мужа из-за недвижимости

В Ростове 64-летний мужчина застрелил троюродную сестру и ее мужа. Дончанин убил родственников 29 ноября на улице Рябышева, 39.Пенсионер пришел к сестре и ее супругу, чтобы обсудить вопросы недвижимого имущества. Споры переросли в конфликт, и мужчина выстрелил в сестру, а затем - в ее мужа. Совершив убийство, он попытался поджечь дом. Когда мужчина осознал, что натворил, попытался покончить с собой.Пенсионера доставили в больницу в состоянии шока. В отношении дончанина намерены возбудить дело по статье «Убийство двух и более лиц».