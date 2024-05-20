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В Ростовской области мертвым обнаружили ученика 6-го класса

В Ростовской области мертвым обнаружили ученика 6-го класса
В Ростовской области мертвым обнаружили ученика 6-го класса. Происшествие случилось 19 мая в одном из поселений Зерноградского района. О смерти несовершеннолетнего сообщил портал Donday с ссылкой на источник.

Тело ребенка без признаков жизни обнаружили во дворе жилого дома. Прибывшие врачи лишь констатировали смерть школьника от механической асфиксии.

Известно, что погибший мальчик был приемным в семье. Будучи маленьким, его на воспитание забрала семья из другого района. Из-за чего погиб школьник, пока не известно. Родители не замечали каких-либо существенных изменений в поведении своего ребёнка до трагедии.
Фото: Ростов ру
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