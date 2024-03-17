Фото: DonDay.Волгодонск

Пропавшего в Ростовской области 56-летнего мужчину обнаружили мертвым. О местонахождении Василия Батакова ничего не было известно больше неделе.Мужчина покинул свой дом в городе Волгодонске 7 марта. Спустя время близкие попытались ему дозвониться, но попытки оказались тщетны. Затем родственники попробовали самостоятельно отыскать Василия. Когда идея провалилась, близкие пропавшего написали заявление в полицию и обратились к волонтерам.Лишь 17 марта члены добровольческих отрядом сообщили, что Батакова нашли без признаков жизни. При каких обстоятельствах мужчина умер, пока не известно. Информация о том, где его обнаружили, не разглашается.