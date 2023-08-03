В Ростовской области нашли повешенным ученика пятого класса
В Ростовской области ученика пятого класса нашли повешенным. Как сообщил DonDay.ru, тело 11-летнего ребенка обнаружили в Тарасовском районе.
Мальчик жил в селе Россошь. В какой-то момент он пропал. Когда родные бросились на поиски, то обнаружили его повешенным. Они вызвали на место экстренные службы. Медики констатировали смерть школьника.
Правоохранители выясняют обстоятельства гибели ребенка. Будут проведены беседы с друзьями и одноклассниками несовершеннолетнего.