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В Ростовской области нашли повешенным ученика пятого класса

В Ростовской области нашли повешенным ученика пятого класса
В Ростовской области ученика пятого класса нашли повешенным. Как сообщил DonDay.ru, тело 11-летнего ребенка обнаружили в Тарасовском районе.

Мальчик жил в селе Россошь. В какой-то момент он пропал. Когда родные бросились на поиски, то обнаружили его повешенным. Они вызвали на место экстренные службы. Медики констатировали смерть школьника.

Правоохранители выясняют обстоятельства гибели ребенка. Будут проведены беседы с друзьями и одноклассниками несовершеннолетнего.
Фото: Rostov.ru.
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