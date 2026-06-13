В Ростовской области легковой автомобиль насмерть сбил велосипедиста

- В результате ДТП велосипедист скончался на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи, - уточнили в региональной ГАИ.

Фото: Дондей

В Ростовской области произошла смертельная авария с участием велосипедиста. ДТП случилось вечером 12 июня в селе Алексеевка Матвеево-Курганского района.По предварительной информации, 18-летний водитель ВАЗ-2107 двигался по проселочной дороге. В это же время в попутном направлении ехал 18-летний велосипедист.Предположительно, автомобилист вовремя не заметил двухколесный транспорт и не успел затормозить. Машина на скорости сбила велосипедиста.