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В Ростовской области легковой автомобиль насмерть сбил велосипедиста

В Ростовской области легковой автомобиль насмерть сбил велосипедиста
В Ростовской области произошла смертельная авария с участием велосипедиста. ДТП случилось вечером 12 июня в селе Алексеевка Матвеево-Курганского района.

По предварительной информации, 18-летний водитель ВАЗ-2107 двигался по проселочной дороге. В это же время в попутном направлении ехал 18-летний велосипедист.

Предположительно, автомобилист вовремя не заметил двухколесный транспорт и не успел затормозить. Машина на скорости сбила велосипедиста.

- В результате ДТП велосипедист скончался на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи, - уточнили в региональной ГАИ.
Фото: Дондей
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