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В Ростовской области водитель легковушки насмерть сбил велосипедиста

В Ростовской области водитель легковушки насмерть сбил велосипедиста
На трассе Азов – Староминская в Ростовской области водитель отечественной легковушки насмерть сбил велосипедиста. Смертельная авария произошла вечером 17 ноября.

По предварительной информации, 24-летний водитель «Лады» не заметил ехавшего рядом велосипедиста и сбил его. От полученных травм 33-летний мужчина скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи.

По факту ДТП начата проверка. В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливаю все обстоятельства случившегося.

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