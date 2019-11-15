В Ростовской области водитель легковушки насмерть сбил велосипедиста
На трассе Азов – Староминская в Ростовской области водитель отечественной легковушки насмерть сбил велосипедиста. Смертельная авария произошла вечером 17 ноября.
По предварительной информации, 24-летний водитель «Лады» не заметил ехавшего рядом велосипедиста и сбил его. От полученных травм 33-летний мужчина скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи.
По факту ДТП начата проверка. В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливаю все обстоятельства случившегося.