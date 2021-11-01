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В Ростовской области водитель иномарки насмерть сбил велосипедиста

В Ростовской области водитель иномарки насмерть сбил велосипедиста

В Ростовской области водитель иномарки насмерть сбил велосипедиста. Трагедия произошла 2 ноября в Ремонтненском районе около 18:30.

По предварительной информации, за рулем автомобиля марки «Дэу Нексия» находился 23-летний парень. Он двигался в селе Заветном, по переулку Гвардейскому. В районе дома № 54 водитель не заметил мужчину, который ехал на велосипеде, не успел затормозить и сбил его. Велосипедист был в темной одежде и без каких-либо опознавательных знаков.

Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, 74-летний пенсионер, ехавший на двухколесном транспорте, получил множество травм, от которых скончался на месте происшествия.
Фото: УГИБДД по Ростовской области
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