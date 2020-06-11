На трассе М-4 «Дон» водитель иномарки насмерть сбил велосипедиста
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» в результате ДТП погиб велосипедист. Авария произошла ночью 11 июня.
По предварительным данным, 51-летний водитель «Мазды СХ-5» в районе посёлка Каменоломни в темноте не заметил велосипедиста. Иномарка сбила двухколёсное транспортное средство.
- В результате 45-летний велосипедист скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД Новочеркасска.
В ГИБДД добавили, что мужчина на велосипеде двигался по трассе без световых приборов. По факту происшествия проводится проверка.