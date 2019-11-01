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Стала известна личность полицейского, сбившего насмерть Руслана Попова из Ростова

Стала известна личность полицейского, сбившего насмерть Руслана Попова из Ростова
В смертельном ДТП с пешеходом под Ростовом подозревается старший участковый уполномоченный МО МВД «Азовский». В отношении майора Романа Лобанова возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Об этом сообщила подруга погибшего Татьяна Вокуева. Как ранее проинформировали в следственном управлении Ростовской области, подозреваемый задержан. С его участием проводятся следственные действия.

Напомним, 5 ноября в Азовском районе было найдено тело 22-летнего жителя Ростова. Руслан Попов пропал 2 октября. Вечером он отправился пешком из пригорода Батайска в донскую столицу. С тех пор связь с молодым человеком была потеряна. На следующий день его кроссовки нашли на трассе Ростов - Азов. Там же обнаружили следы крови, разбитое стекло и бампер автомобиля.

По предварительным данным, парня сбила машина. Водитель с места происшествия скрылся. Но вскоре его личность была установлена.

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