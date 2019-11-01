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Сбивший насмерть 22-летнего Руслана Попова полицейский, после ДТП отправился в командировку

Сбивший насмерть 22-летнего Руслана Попова полицейский, после ДТП отправился в командировку
Полицейский, сбивший насмерть 22-летнего Руслана Попова под Ростовом, после ДТП отправился в служебную командировку.

Как на данный момент установлено, за рулём автомобиля находился сотрудник межмуниципального отдела полиции «Азовский». Сразу после аварии он скрылся с места происшествия.
- О происшествии он не уведомил руководство и убыл в служебную командировку, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. - После установления обстоятельств ДТП, полицейский был экстренно отозван в город Азов.

В донском главке добавили, что по результатам служебной проверки полицейский уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.

Напомним, 5 ноября в Азовском районе недалеко от хутора Зеленый было обнаружено тело ростовчанина. Днём ранее кроссовки молодого человека нашли на трассе «Ростов - Азов». Там же были обнаружены следы крови, осколки стекла и часть бампера автомобиля.

Руслан Попов пропал 2 ноября. Вечером он направился пешком из Батайска в Ростов. После этого связь с ним пропала.

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