В Новочеркасске простились с Русланом Поповым, сбитым насмерть полицейским



В Новочеркасске похоронили Руслана Попова, которого насмерть сбил полицейский из Азова. Прощание состоялось в родном городе 7 ноября.



В настоящее время расследование уголовного дела, возбуждённого по статье «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека», продолжается. На допросе подозреваемый Роман Лобанов рассказал, что не видел пешехода. А тело молодого человека увёз с места происшествия, потому что испугался.



Напомним, Руслан Попов пропал ночью 2 ноября, когда направился пешком из Батайска в Ростов. На следующий день друзья парня нашли на трассе его кроссовки и следы крови рядом. 5 ноября тело ростовчанина обнаружили в лесополосе в Азовском районе. Всё свидетельствовало о том, что он погиб в результате ДТП.



Вскоре был установлен и виновник аварии. Им оказался старший участковый уполномоченный МО МВД «Азовский» майор Роман Лобанов. После происшествия он забрал тело парня и отвёз его в лесополосу, а машину спрятал в посёлке Мичуринец. На службе о случившемся полицейский ничего не рассказал. Как ни в чём не бывало он отправился в рабочую командировку.

