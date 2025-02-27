В Ростовской области из-за снегопада за двое суток произошло 7 ДТП с пострадавшими
В Ростовской области из-за неблагоприятных погодных условий произошло семь дорожно-транспортных происшествий, в результате которых пострадали люди. Об этом сообщает портал DonDay.
В донском регионе наблюдалась непогода с 24 по 25 февраля. Выпало большое количество осадков в виде снега, что привело к ухудшению видимости на дорогах и тротуарах. В результате увеличилось количество аварий. За двое суток произошло семь ДТП.
Так, в результате происшествий семь человек получили травмы, к сожалению, двое из них скончались до приезда скорой помощи.
Важно подчеркнуть, что количество аварий могло быть больше, поскольку некоторые происшествия не были официально зафиксированы или же пострадавшие не обратились за медицинской помощью.