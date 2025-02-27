В Ростовской области из-за снегопада за двое суток произошло 7 ДТП с пострадавшими

Фото: для иллюстрации гоставтоинспекция РО

В Ростовской области из-за неблагоприятных погодных условий произошло семь дорожно-транспортных происшествий, в результате которых пострадали люди. Об этом сообщает портал DonDay.В донском регионе наблюдалась непогода с 24 по 25 февраля. Выпало большое количество осадков в виде снега, что привело к ухудшению видимости на дорогах и тротуарах. В результате увеличилось количество аварий. За двое суток произошло семь ДТП.Так, в результате происшествий семь человек получили травмы, к сожалению, двое из них скончались до приезда скорой помощи.Важно подчеркнуть, что количество аварий могло быть больше, поскольку некоторые происшествия не были официально зафиксированы или же пострадавшие не обратились за медицинской помощью.