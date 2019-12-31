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За неделю новогодних праздников в ДТП на Дону погибли шесть человек

За неделю новогодних праздников в ДТП на Дону погибли шесть человек
Управление ГИБДД Ростовской области предоставило статистику ДТП за первые восемь дней нового года.

Так, согласно данным ведомства, с 1 по 8 января на Дону произошло 57 аварий, в которых погибли шесть человек, в том числе полуторагодовалый ребёнок. Травмы различной степени тяжести получили 73 человека, среди них - 10 несовершеннолетних.
- По результатам анализа увеличилось число дорожно-транспортных происшествий по вине пешеходов, - прокомментировали в отделе пропаганды донского УГИБДД. - Всего на Дону зарегистрировано 11 таких ДТП, по сравнению с двумя за аналогичный период прошлого года.

В 2019 году за период новогодних праздников произошло всего 54 ДТП. В них погибли 12 человек, пострадали 77.

Также, по данным Госавтоинспекции, в этом году в праздничные выходные возросло количество ДТП из-за несоблюдения дистанции водителями: семь аварий против двух в 2019 году. В результате один человек погиб, 11 получили травмы.

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