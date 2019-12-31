За неделю новогодних праздников в ДТП на Дону погибли шесть человек



Управление ГИБДД Ростовской области предоставило статистику ДТП за первые восемь дней нового года.



Так, согласно данным ведомства, с 1 по 8 января на Дону произошло 57 аварий, в которых погибли шесть человек, в том числе полуторагодовалый ребёнок. Травмы различной степени тяжести получили 73 человека, среди них - 10 несовершеннолетних.

- По результатам анализа увеличилось число дорожно-транспортных происшествий по вине пешеходов, - прокомментировали в отделе пропаганды донского УГИБДД. - Всего на Дону зарегистрировано 11 таких ДТП, по сравнению с двумя за аналогичный период прошлого года.



В 2019 году за период новогодних праздников произошло всего 54 ДТП. В них погибли 12 человек, пострадали 77.



Также, по данным Госавтоинспекции, в этом году в праздничные выходные возросло количество ДТП из-за несоблюдения дистанции водителями: семь аварий против двух в 2019 году. В результате один человек погиб, 11 получили травмы.