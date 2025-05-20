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В Ростовской области из-за опрокидывания снегоболотохода погиб 29-летний мужчина

В Ростовской области из-за опрокидывания снегоболотохода погиб 29-летний мужчина
В Ростовской области 29-летний мужчина опрокинулся на снегоболотоходе и погиб. Авария случилась 19 мая в Усть-Донецком районе.

Около 12:30 по прибрежной зоне левого берега реки Дон двигался мужчина на снегоболотоходе. По предварительной информации, он ехал с высокой скоростью, что привело к опрокидыванию транспортного средства.

По данным Госавтоинспекции Ростовской области, мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия.
Фото: ГАИ Ростовской области
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