В Ростовской области из-за опрокидывания снегоболотохода погиб 29-летний мужчина

Фото: ГАИ Ростовской области

В Ростовской области 29-летний мужчина опрокинулся на снегоболотоходе и погиб. Авария случилась 19 мая в Усть-Донецком районе.Около 12:30 по прибрежной зоне левого берега реки Дон двигался мужчина на снегоболотоходе. По предварительной информации, он ехал с высокой скоростью, что привело к опрокидыванию транспортного средства.По данным Госавтоинспекции Ростовской области, мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия.