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В Усть-Донецком районе при пожаре погиб 51-летний мужчина

В Усть-Донецком районе при пожаре погиб 51-летний мужчина
В Усть-Донецком районе погиб 51-летний мужчина во время пожара. Трагедия случилась в поселке Керчинском 29 ноября. 

В тот день, когда произошло возгорание, на улице Ленина, 25, мужчина разжег печь в двухквартирном доме. Он отвлекся на свои дела и не заметил, как огонь начал распространяться. Пламя перешло из печи и охватило 25 квадратных метров.

Соседи вызвали пожарных. На место прибыли 12 спасателей на трех специальных машинах. К сожалению, спасти 51-летнего хозяина дома не удалось.

Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, причиной пожара стал неисправный дымоход отопительной печи.
Фото: ГУ МЧС по РО
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