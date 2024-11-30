В Усть-Донецком районе при пожаре погиб 51-летний мужчина

Фото: ГУ МЧС по РО

В Усть-Донецком районе погиб 51-летний мужчина во время пожара. Трагедия случилась в поселке Керчинском 29 ноября.В тот день, когда произошло возгорание, на улице Ленина, 25, мужчина разжег печь в двухквартирном доме. Он отвлекся на свои дела и не заметил, как огонь начал распространяться. Пламя перешло из печи и охватило 25 квадратных метров.Соседи вызвали пожарных. На место прибыли 12 спасателей на трех специальных машинах. К сожалению, спасти 51-летнего хозяина дома не удалось.Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, причиной пожара стал неисправный дымоход отопительной печи.