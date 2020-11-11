В Ростовской области ищут свидетелей смертельного ДТП под Новошахтинском
В Ростовской области разыскивают свидетелей смертельного ДТП на трассе Новошахтинск-Гуково. Трагедия случилась вечером 11 ноября.
По данным отдела пропаганды УГИБДД по региону, 25-летний водитель машины «Крайслер Неон» ехал в сторону Новошахтинска. На 21-м километре парень превысил безопасную скорость. Не справившись с управлением, он съехал с дороги и перевернулся. В результате аварии друг водителя погиб, а отец и брат с травмами попали в больницу.
Двоюродная сестра водителя Александра, который сейчас лежит в больнице, рассказала иную версию. Девушка утверждает, что брат пытался избежать лобового столкновения с выскочившей на встречку «ГАЗелью», в котором могли погибнуть все. Шофер «ГАЗели» остановился ненадолго - спросил, все ли живы, и уехал, не дождавшись ответа. Из-за смерти друга на брата Александры могут завести уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть». Ему грозит до пяти лет тюрьмы.
Чтобы найти истинного виновника происшествия, родственники ищут свидетелей. Если вы стали очевидцем ДТП 11 ноября около 22 часов на 21-м километре трассы Новошахтинск-Гуково, позвоните сестре пострадавшего Александре по номеру 8-951-526-87-28.