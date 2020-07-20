По факту смертельного ДТП с полицейской «ГАЗелью» в Батайске возбуждено уголовное дело

По факту смертельного дорожно-транспортного происшествия со служебной машиной полиции следственным отделом по городу Батайску возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц».По данным следствия, авария с участием полицейской «ГАЗели» и «ВАЗ-2107» случилась около пяти часов дня 19 июля. В результате ДТП погибли 35-летняя женщина и ее пятилетний сын. Их буквально выбросило из машины. От полученных травм мама и ребенок скончались в больнице.На данный момент следствием назначено проведение судебно-медицинских, автотехнических экспертиз, допрашивают свидетелей. Расследование дела продолжается.