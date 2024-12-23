Глава Таганрога Светлана Камбулова сообщила об опасности атаки беспилотников

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Глава города Таганрога Светлана Камбулова сообщила об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов. Экстренная информация появилась у нее в соцсетях 23 декабря.Около 21:20 в донском регионе сбили девять БПЛА, ранее сообщали в Минобороны РФ. Восемь беспилотников силами ПВО уничтожено в районе Миллерово.По данным на 22:30, опасность угрозы атаки беспилотников все еще сохраняется.- Сохраняйте спокойствие и следите за оповещениями. По возможности спуститесь на нижние этажи, в подвал. Найдите место без окон, сядьте на пол,- сказано в сообщении.