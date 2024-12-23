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Глава Таганрога Светлана Камбулова сообщила об опасности атаки беспилотников

Глава Таганрога Светлана Камбулова сообщила об опасности атаки беспилотников
Глава города Таганрога Светлана Камбулова сообщила об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов. Экстренная информация появилась у нее в соцсетях 23 декабря.

Около 21:20 в донском регионе сбили девять БПЛА, ранее сообщали в Минобороны РФ. Восемь беспилотников силами ПВО уничтожено в районе Миллерово.

По данным на 22:30, опасность угрозы атаки беспилотников все еще сохраняется.

- Сохраняйте спокойствие и следите за оповещениями. По возможности спуститесь на нижние этажи, в подвал. Найдите место без окон, сядьте на пол,- сказано в сообщении.
Фото: Rostov.ru
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