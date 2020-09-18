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В Ростовской области двух жителей Кирова сняли с поезда за пьянство и дебош

В Ростовской области двух жителей Кирова сняли с поезда за пьянство и дебош
На станции Лихой в поезде задержали двух пассажиров за распитие алкогольных напитков. Об этом 22 сентября сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СКФО.

В поезде, следовавшем из Анапы в Киров, задержали 48-летнюю и 62-летнего жителей города Киров. Они распивали во время поездки спиртные напитки, громко бранились и мешали отдыхать всему вагону. На замечания пассажиров хулиганы не реагировали. Угомонить дебоширов удалось только наряду полиции. Кировчан сняли с поезда и доставили в дежурную часть отдела.

- В отношении нарушителей составлены протоколы за мелкое хулиганство и распитие алкоголя в местах, запрещенных законом, - добавили в ведомстве.

Задержанным грозит до 15 суток ареста.

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