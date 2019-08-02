Двух пьяных дебоширов сняли с поездов в Ростовской области





Два пассажира не доехали до пунктов назначения. Пьяных мужчин, дебоширивших в вагонах, сняли с поездов на станции Лихой в Каменском районе Ростовской области. Об этом сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по СКФО 5 августа.



Первое сообщение поступило в полицию от начальника поезда Мурманск - Анапа. По его словам, пьяный пассажир мешал своим попутчикам и на замечания не реагировал. Дебоширом оказался 40-летний житель Воронежской области.



Аналогичный случай произошёл на следующий день в пассажирском поезде Москва - Нальчик. 60-летний житель Москвы, также в состоянии алкогольного опьянения, ругался матом в адрес пассажиров. Самостоятельно успокоить разбушевавшегося мужчину окружающим не удалось. Понадобилась помощь полицейских.

- В отношении мужчин составлены административные протоколы за мелкое хулиганство, - рассказали в пресс-службе УТ МВД по СКФО. - Санкции данной статьи предполагают максимальное наказание в виде штрафа или ареста на срок до 15 суток.

