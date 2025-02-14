В Ростове двое парней избили знакомого
По предварительной информации, между тремя молодыми людьми вспыхнула ссора, которая быстро переросла в драку. В результате двое парней избили своего знакомого. 24-летний пострадавший был доставлен в больницу.
Очевидцы вызвали полицию. Дебоширов задержали и доставили в отдел.
Как уточнили в ГУ МВД по Ростовской области, в отношении них были составлены протоколы за «Мелкое хулиганство», по факту причинения травм гражданину проводится проверка.
Если полученные травмы будут квалифицированы как тяжкий вред здоровью, то задержанные могут понести уголовную ответственность.