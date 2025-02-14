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В Ростове двое парней избили знакомого

В Ростове-на-Дону задержали двух парней, которые избили знакомого. Инцидент произошел 8 февраля в Советском районе.

По предварительной информации, между тремя молодыми людьми вспыхнула ссора, которая быстро переросла в драку. В результате двое парней избили своего знакомого. 24-летний пострадавший был доставлен в больницу.

Очевидцы вызвали полицию. Дебоширов задержали и доставили в отдел.

Как уточнили в ГУ МВД по Ростовской области, в отношении них были составлены протоколы за «Мелкое хулиганство», по факту причинения травм гражданину проводится проверка.

Если полученные травмы будут квалифицированы как тяжкий вред здоровью, то задержанные могут понести уголовную ответственность.
Фото: ГУ МВД по Ростовской области
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