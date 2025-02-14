В Ростове двое парней избили знакомого

Фото: ГУ МВД по Ростовской области

В Ростове-на-Дону задержали двух парней, которые избили знакомого. Инцидент произошел 8 февраля в Советском районе.По предварительной информации, между тремя молодыми людьми вспыхнула ссора, которая быстро переросла в драку. В результате двое парней избили своего знакомого. 24-летний пострадавший был доставлен в больницу.Очевидцы вызвали полицию. Дебоширов задержали и доставили в отдел.Как уточнили в ГУ МВД по Ростовской области, в отношении них были составлены протоколы за «Мелкое хулиганство», по факту причинения травм гражданину проводится проверка.Если полученные травмы будут квалифицированы как тяжкий вред здоровью, то задержанные могут понести уголовную ответственность.