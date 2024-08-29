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В Ростове двое подростков на питбайке пострадали в ДТП

В Ростове двое подростков на питбайке пострадали в ДТП
В Первомайском районе Ростова двое подростков на питбайке «Кауо» пострадали в ДТП с легковушкой. Авария случилась 28 августа около 19:00.

По предварительным данным, 49-летний водитель автомобиля «Фольксваген Поло» ехал по переулку Днепровскому. Неподалеку от поликлиники № 4 при повороте он не уступил дорогу 14-летнему подростку за рулем питбайка. От столкновения юноша и его 16-летний пассажир вылетели с двухколесного транспорта.

На место происшествия приехали полицейские и сотрудники «скорой». По информации региональной Госавтоинспекции, несовершеннолетних отвезли в больницу.
Фото: УГИБДД по Ростовской области
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