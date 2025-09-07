Новости
В Ростовской области в ДТП с авто пострадали двое парней на питбайке

В Ростовской области, в городе Новошахтинске, 6 сентября произошло дорожное происшествие, в котором пострадали двое подростков, ехавших на питбайке. Авария произошла на улице Советской Конституции.

По предварительным данным, примерно в 19:30 водитель автомобиля «ВАЗ», совершая поворот налево возле дома № 9, не уступил дорогу встречному транспортному средству. В результате произошло столкновение легковушки с двухколесным транспортом, которым управлял несовершеннолетний.

В областной автоинспекции сообщили, что 17-летний водитель питбайка и его пассажир получили различные травмы и были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.
Фото: УГИБДД по Ростовской области
